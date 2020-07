Cusano Mutri, vandali scassinano la porta dell’acquedotto e arrestano la chiave principale (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCusano Mutri (Bn) – E’ stata sporta denuncia contro ignoti ai carabinieri alla locale stazione di Cusano Mutri, per atti di vandalismo ai danni della comunità. Da diversi giorni gli utenti dell’acquedotto Vertolo-Sant’Onofrio-Pozzo Iasasso avevano problemi per la mancanza d’acqua: dopo controlli l’amara scoperta. Così sulla pagina Facebook la denuncia del Comune di Cusano Mutri: “Da diversi giorni gli utenti dell’acquedotto Vertolo-Sant’Onofrio-Pozzo Iasasso avevano problemi per la mancanza d’acqua. Dopo una serie di controlli sulla linea e nei pozzetti, stamattina è stato fatto un sopralluogo alla cabina dell’acquedotto ai piedi della ... Leggi su anteprima24

Cinziamas : ??sono tutte belle le foto di Alfredo. Alfredo è un professionista di Cusano Mutri - un borgo in montagna che insiem… -

Ultime Notizie dalla rete : Cusano Mutri Solopaca, truffa del vino da 12mila euro. Cusano Mutri, nei guai 20enne: finge di essere docente per avere libri NTR24 Bar-tabacchi, tre assalti in una notte caccia alla banda dell'Audi scura

Un fenomeno, quello dei raid ai danni delle tabaccherie sannite, che ha investito da aprile a oggi diversi centri: Bucciano, Sant'Agata de' Goti, Cerreto Sannita, Airola ma anche Limatola, Cusano ...

Un fenomeno, quello dei raid ai danni delle tabaccherie sannite, che ha investito da aprile a oggi diversi centri: Bucciano, Sant'Agata de' Goti, Cerreto Sannita, Airola ma anche Limatola, Cusano ...