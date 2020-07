Crisi migranti, serve la realtà e non l'ideologia (Di martedì 14 luglio 2020) Il Coronavirus non guarda al colore della pelle e alla nazionalità, ma la politica si. Così quegli stessi politici che ci hanno rinserrato in casa per tre mesi stravolgendo le nostre vite e gettando ... Leggi su quotidiano

Il Coronavirus non guarda al colore della pelle e alla nazionalità, ma la politica si. Così quegli stessi politici che ci hanno rinserrato in casa per tre mesi stravolgendo le nostre vite e gettando i ...

Migranti positivi al Covid, che cosa sta succedendo ad Amantea

Amantea è un Comune di circa 14 mila abitanti in provincia di Cosenza, in Calabria. Che si trova ora al centro dell'attenzione mediatica per le proteste organizzate dai cittadini contro il trasferimen ...

