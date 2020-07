Coronavirus, Speranza Sulla strada giusta, ma non abbassare la guardia (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA, ITALPRESS, - "Non possiamo abbassare la guardia, non dividiamoci su questo, vi prego. Anche nella comunit scientifica si dibatte, ma nessuno dice che non bisogna mettere le mascherine, che non ... Leggi su gazzettadelsud

fattoquotidiano : Senato, le comunicazioni del ministro Speranza sulle norme per evitare la diffusione del coronavirus: la diretta tv - Open_gol : Coronavirus, il ministro Speranza: «La partita non è ancora vinta, lo dimostrano i nuovi focolai. Proroghiamo le mi… - RaiNews : #Coronavirus: a #Roma altri 12 casi collegati al #Bangladesh. D'Amato: 'Tamponi a Fiumicino per volo Dacca'. Il mi… - infoitinterno : Coronavirus, Speranza presenta nuovo Dpcm: 'Non c'è rischio zero senza vaccino' - infoitinterno : Coronavirus, Speranza: «La partita non è ancora vinta. Proroghiamo le misure di contenimento fino al 31 luglio» -