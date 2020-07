Calciomercato Torino – Interesse per un forte difensore del Barcellona: ecco chi è – Video (Di martedì 14 luglio 2020) Calciomercato Torino – Inizia a muoversi sul serio la società granata in vista della prossima stagione. Più di una l’opzione per sostituire al centro della difesa il sicuro partente N’Koulou. Clamoroso dalla Spagna: Torino vuole Umtiti Dalla Spagna rimbalza una voce nelle ultime ore che danno il Torino all’assalto del centrale difensivo del Barcellona Samuel Umtiti. I blaugrana hanno aperto alla cessione del forte difensore francese e i granata si sono fiondati non appena hanno saputo di questa opportunità superando altre squadre italiane come Roma e Napoli. L’operazione non è tra le più semplici visti i costi, ma il ds Vagnati sta comunque monitorando la situazione per essere pronto a presentare ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Milan vuole rinnovare il contratto di #Pobega. Piace anche a #Torino e #Atalanta. Le ultime: - SkySport : Godin: 'Resto all'Inter per fare qualcosa di importante. Vittoria sul Torino è pesante' - sportli26181512 : Torino, il prezzo di Belotti sale: Inter e Fiorentina avvertite: Con il gol messo a segno ieri contro l'Inter sono… - MilanLiveIT : #Sarr giocherà in Italia. Ma non con la maglia del #Milan - UgoBaroni : RT @SkySport: Godin: 'Resto all'Inter per fare qualcosa di importante. Vittoria sul Torino è pesante' -