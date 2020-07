Bologna, Mihajlovic: "Insigne? Manderò qualcuno in albergo a fermarlo..." (Di martedì 14 luglio 2020) Bologna - "Io e Gattuso abbiamo giocato con passione. E ora alleniamo con passione. E' un modo, nei momenti difficili, per distrarsi e dimenticare le cose brutte della vita, cerchiamo di concentrarci ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #Mihajlovic, polemica in tv: 'Vergognoso parlare solo dell'Inter che ha perso e non del Bologna' - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili #Bologna Bologna, Mihajlovic: “Reazione Napoli non mi sorprende, G… - napolipiucom : #BolognaNapoli , MIHAJLOVIC: “STIMO GATTUSO. INSIGNE? MANDO QUALCUNO IN ALBERGO PER FERMARLO” ?? - sportli26181512 : #Bologna, Mihajlovic: 'Insigne? Manderò qualcuno in albergo a fermarlo...': Il tecnico, in vista della gara con il… - ForzAzzurri1926 : BOLOGNA-NAPOLI, MIHAJLOVIC IN CONFERENZA....ECCO COSA SERVIVA AL NAPOLI!!!! >>> -