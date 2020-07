Benvenuti a Bergamo, capitale del gol. Numeri impressionanti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una squadra inarrestabile, con Bergamo capitale del gol. Può essere questo il riassunto dell’Atalanta vista non solo oggi contro il Brescia, sei gol fatti, ma nell’arco di un’intera stagione. Un’annata da record, quella degli uomini di Gasperini che continuano a sfornare goleade piazzandosi per una notte alle spalle della Juventus. Nonostante gli impegni ravvicinati e l’attesa in vista della sfida contro il PSG in Champions League, l’Atalanta contro le rondinelle con un massiccio turnover ha giocato in discesa continuando la scalata in Serie A a suon di giocate, gol e tanto spettacolo. Una squadra compatta, dalla difesa all’attacco con Pasalic che oggi firma la sua prima tripletta insieme a Gosens che entra nella top5 dei campionati europei per presenza ai gol, 9 gol e 8 assist per lui. Con il 6-2 di ... Leggi su alfredopedulla

La pandemia del Covid-19 ha segnato in modo indelebile le vite di tutti noi, in particolar modo a Bergamo e in Lombardia, sia per i lutti che per i cambiamenti forzati e spesso radicali nelle nostre v ...

LNP - E' Cesare Ciocca, per Bergamo, l'allenatore Leggende: con oltre il 53% di voti ha sconfitto Gianmarco Pozzecco

Nella fase nazionale, Ciocca aveva eliminato nei quarti Piero Bucchi/Napoli ed in semifinale Lino Lardo/San Severo; mentre negli stessi turni Gianmarco Pozzecco era stato preferito a Francesco Vittuci ...

