Belen, Dayane Mello l’avverte: “Gianmaria stava con me, attenta” (Di martedì 14 luglio 2020) Dayane Mello lancia un appello a Belen Rodriguez mettendola in guardia sulle intenzioni della sua nuova fiamma Gianmaria Antinolfi. Le vicende sentimentali di Belen Rodriguez hanno sempre un discreto seguito sui social e sui media. La bella argentina aveva fatto sognare le donne romantiche ricucendo il rapporto con il padre di suo figlio Santiago – … L'articolo Belen, Dayane Mello l’avverte: “Gianmaria stava con me, attenta” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Novella_2000 : Gianmaria Antinolfi finge con Belen Rodriguez? Parla Dayane Mello - blogtivvu : Belen Rodriguez presa in giro da Gianmaria Antinolfi? Dayane Mello la mette in guardia e lancia un appello - zazoomblog : Dayane Mello avvisa Belen: Gianmaria usciva con lei mentre vedeva anche la Rodriguez - #Dayane #Mello #avvisa… - AgenziaOpinione : settimanale ” chi ” * DAYANE MELLO LANCIA UN APPELLO A BELEN RODRIGUEZ: ” STAI ATTENTA, ADINOLFI FREQUENTAVA ME QUA… - Parpiglia : «Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Adinolfi frequentava me mentre corteggiava Be… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Dayane Dayane Mello, ex di Gianmaria Antinolfi/ Prima di Belen Rodriguez... Il Sussidiario.net Belen Rodriguez presa in giro da Gianmaria Antinolfi? Dayane Mello la mette in guardia e lancia un appello

Gabriele Parpiglia, proprio oggi, ne condivide una succulenta anteprima. Belen Rodriguez presa in giro da Gianmaria Antinolfi? L’appello di Dayane Mello “Quando ho visto la copertina di Chi non ci ...

Dayane Mello lancia un appello a Belen Rodriguez: «Stai attenta, Antinolfi frequentava me quando ti corteggiava!»

«Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!». La bellissima Dayane Mello lancia un appello alla Ro ...

Gabriele Parpiglia, proprio oggi, ne condivide una succulenta anteprima. Belen Rodriguez presa in giro da Gianmaria Antinolfi? L’appello di Dayane Mello “Quando ho visto la copertina di Chi non ci ...«Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!». La bellissima Dayane Mello lancia un appello alla Ro ...