Barcellona | svelata la maglia della prossima stagione…con un indizio di mercato

Il Barcellona pensa già alla prossima stagione, almeno per quanta riguarda il marketing. La squadra è ancora in corsa per il campionato e da agosto dovrà pensare anche alle Final8 di Lisbona, passando però dal ritorno degli ottavi contro il Napoli di Gattuso.IL Barcellona SFOGGIA LE MAGLIEcaption id="attachment 991841" align="alignnone" width="300" Screenshot Twitter Barcellona/captionLa squadra catalana nel frattempo tramite i suoi canali social ha svelato la maglia della stagione 2020/2021. La divisa avrà i soliti colori blaugrana e la larghezza delle righe ricorda la maglia del 2011, con più giallo del solito. Come testimonial del nuovo kit la società ha scelto Messi, Sergio Roberto e Antoine Griezmann.

Come di consueto, a poche giornate dalla fine del campionato in corso, vengono svelate le maglie per la nuova annata. Stavolta ci sono voluti due mesi in più, a causa dello stop dei tornei per coronav ...

