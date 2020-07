Autostrade, Cancelleri: “Stop alla revoca? Solo se Benetton completamente fuori da Aspi” (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – “E’ l’unico modo per avviare la revoca”. Così Giancarlo Cancelleri, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, (M5S) poco fa a Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io condotto da Giorgio Zanchini rispondendo a una domanda sull’ipotesi del commissariamento. Leggi su dire

isadoralarosa : RT @LaNotiziaTweet: .#Autostrade, #Cancelleri #M5S: “Da #Conte una posizione netta. Il commissariamento è l’unico modo per avviare la #revo… - LaNotiziaTweet : .#Autostrade, #Cancelleri #M5S: “Da #Conte una posizione netta. Il commissariamento è l’unico modo per avviare la… - giulielle16_ : @LaGrevia Campagna elettorale perenne non la stanno facendo. Governare per me sembra che stia governando solo Conte… - francescomila18 : RT @MPenikas: LN Autostrade, Cancelleri (M5S): “Da Conte una posizione netta. Il commissariamento è l’unico modo per avviare la revoca e me… - _Emigrante_ : Sono 30 anni che non spendono un Euro per la viabilita' e la sicurezza, e - pretendono - una soluzione Equa. Pratic… -