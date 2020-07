Autostrade, arriva nuova proposta di Aspi sul tavolo del Governo. Conte: o accetta condizioni dell’esecutivo o revoca (Di martedì 14 luglio 2020) In una lettera riservata sul dossier Autostrade inviata il 13 marzo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte la ministra dei Trasporti Paola De Micheli caldeggia una «soluzione transattiva». E cita il parere nel quale l'Avvocatura dello Stato non escluse che «in sede giudiziaria (nazionale o sovranazionale) possa essere riconosciuto il diritto di Aspi all'integrale risarcimento» di 23 miliardi ipotizzato dalla società in caso di revoca della concessione Leggi su ilsole24ore

