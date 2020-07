​Diventa commendatore il capitano-eroe della Diamond Princess (Di martedì 14 luglio 2020) AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il comandante della Diamond Princess, Gennaro Arma, al quale ha consegnato l'onorificenza di commendatore al Merito della Repubblica Italiana conferitagli lo scorso 6 marzo. "Mi sento una persona normale che ha fatto il proprio dovere in una situazione difficile, come tanti altri", ha commentato Arma. "E' stata una sorpresa questa onorificenza ed e' un onore, il presidente Mattarella mi ha fatto in complimenti per la gestione dell'emergenza. Abbiamo fatto anche parallelismi su quanto successo in Italia". Arma è "un eroe", il "simbolo di un'Italia che non molla mai", il "brave captain" che riscatta gli errori di Francesco Schettino: "Io l'anti-Schettino? Se c'era bisogno di un recupero ... Leggi su agi

