Yoko Ono è malata: età, il figlio con John Lennon, come e dove vive oggi (Di lunedì 13 luglio 2020) Parlare di Beatles è anche parlare di Yoko Ono, la moglie di John Lennon: le loro storie sono state parallele. Ed è tuttora così, che lo si voglia o no. Molti la additano come la causa della rottura dei Beatles e persino Paul McCartney dichiarò di essersi pentito per averla accolta nel loro studio di registrazione, la prima volta, quando bussò alla porta in veste d’intervistatrice. Nonostante la fama di ‘sfascia band’, Yoko Ono è una donna brillante, sempre impegnata contro le ingiustizie nel mondo e per le cause a favore del benessere ambientale. John Lennon la amava perdutamente e insieme formavano una coppia formidabile, erano quasi fusi l’uno con l’altra. Intervistata dal Rolling Stone le ... Leggi su tuttivip

