Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 15:30 (Di lunedì 13 luglio 2020) VIABILITA’ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULL’A1 Roma NAPOLI, PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI, CI SONO CODE DI 7 KM CON TENDENZA ALL’AUMENTO TRA CEPRANO E FROSINONE VERSO Roma; IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE DI MARCIA. NEL SENSO OPPOSTO, QUINDI VERSO NAPOLI, UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FERENTINO E FROSINONE, IN QUESTO CASO SI CIRCOLA SU UNA CORSIA. IN VIA DEI CASTELLI RomaNI, TROVIAMO CODE DAL BIVIO PER LA LAURENTINA A POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 LUGLIO; NEL TRATTO INTERESSATO SI ... Leggi su romadailynews

