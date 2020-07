Valentino Rossi | Il campione di MotoGP cambia Scuderia: dove andrà (Di lunedì 13 luglio 2020) Valentino Rossi, a 41 anni, sta per cominciare una nuova avventura professionale. Manca solo l’annuncio ufficiale per sancire il passaggio del “Dottore” in Petronas, team satellite della Yamaha. Il “Dottore” è pronto a cambiare la strumentazione. Valentino Rossi, infatti, dopo otto anni in Yamaha è pronto a passare alla Petronas. Il team satellite della Scuderia, … L'articolo Valentino Rossi Il campione di MotoGP cambia Scuderia: dove andrà è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Eurosport_IT : La leggenda continua: Valentino #Rossi firma con la Yamaha Petronas fino al 2021, più opzione per il 2022! Caccia a… - SkySportMotoGP : L'anticipazione della Gazzetta sul futuro di @ValeYellow46 #SkyMotori #MotoGP - extrafantasymu : @kopiitempaittt Valentino Rossi salipan - AmasioJohn : RT @Eurosport_IT: La leggenda continua: Valentino #Rossi firma con la Yamaha Petronas fino al 2021, più opzione per il 2022! Caccia al sogn… - saiful_asyraf : Morbidelli done ? next? Valentino Rossi to SRT? Pol? -