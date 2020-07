Ultime Notizie Roma del 13-07-2020 ore 11:10 (Di lunedì 13 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabri Luigi in studio in Messico ha superato ieri l’Italia è diventato il quarto paese al mondo per numero di decessi da coronavirus oltre 35.000 fronte di quasi 300 mila contagi totali in Stati Uniti registrano altri 59000 casi in un giorno per un totale di 3 milioni e 300mila contagi e 135000 morti Trump si arrende all’ uso della mascherina oggi le Presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà Angela Merkel la cancelliera tedesca a Berlino secondo la FMI PIL europeo che era del 9:03 % quest’anno e crescerà del 5 7% nel 2021 per poi tornare ai livelli pre covid solo nel 2022 oggi nella frazione Triestina di Basovizza storicoscontro tra le Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è presidente sloveno Power per un omaggio ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus Italia, ultime news: ipotesi proroga stato emergenza fino al 31 ottobre. LIVE Sky Tg24 L’iperbarica ancora non è attiva, paziente trasferita a Grosseto

La notizia viene riportata dal consigliere comunale della lista Meloni Sindaco, Vincenzo Fornino, esponente locale della Lega. «Una volta fatta la diagnosi – attacca Fornino – i sanitari di ...

Morta Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta

A dare la notizia è stato lo stesso Travolta attraverso il suo profilo Instagram: con la Preston erano sposati da 29 anni. “È con il cuore pieno di dolore che vi informo che la mia bellissima moglie ...

