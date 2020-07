Twin Mirror - anteprima (Di lunedì 13 luglio 2020) C'è stato un tempo in cui i videogiochi non erano altro che una sfida tra l'uomo e la macchina, un epoca in cui, una volta impugnato il controller, l'unico obiettivo era quello di testare i propri riflessi superando i livelli e impostando nuovi punteggi record. Con il passare degli anni, tuttavia, anche il nostro medium preferito ha saputo evolversi, mutando radicalmente. Durante le diverse generazioni, infatti, i videogiochi hanno saputo immergerci in universi narrativi ricchi, complessi e affascinanti che ci hanno permesso di vivere storie alla stregua delle controparti stampate su carta o impresse su pellicola.Parlando di tempi più recenti, se dovessimo indicare uno studio che ha fatto dello storytelling il proprio asso nella manica inanellando una serie di titoli eccellenti dal punto di vista della narrativa, sarebbe impossibile evitare di pensare a Dontnod ... Leggi su eurogamer

