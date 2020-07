Troppo rigorosi: 1 penalty su 3 è per mani (Di lunedì 13 luglio 2020) Le polemiche post Juve-Atalanta, il record assoluto di fischi in A. "Colpa" della nuova regola sui tocchi proibiti che sarà cambiata. Leggi su quotidiano

tradou_eu : @rihezi @borisooc Non si tratta semplicemente di riscrivere quello che si sente. Nei sottotitoli ci sono dei parame… - Serena18784019 : @Claudio95158173 @Signorasinasce appunto, ci hanno sfracellato le palle per mesi!!! ci viola le norme x me va punit… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppo rigorosi Troppo rigorosi: 1 penalty su 3 è per mani Quotidiano.net Troppo rigorosi: 1 penalty su 3 è per mani

Un tempo, si diceva, che il campionato italiano si vinceva con la difesa. Oggi, invece, si vince dal dischetto. Rigori come piovesse, beato chi li sa tirare. Sono 156, dato aggiornato al 90’ di Juve-A ...

Perugia, pienone nelle piscine con grandi spazi verdi

Termoscanner all’ingresso, distanziamento tra gli ombrelloni, mascherina fino a bordo vasca, prenotazione nella maggiora parte dei casi e poi dati personali, numero di telefono, autocertificazione sul ...

Un tempo, si diceva, che il campionato italiano si vinceva con la difesa. Oggi, invece, si vince dal dischetto. Rigori come piovesse, beato chi li sa tirare. Sono 156, dato aggiornato al 90’ di Juve-A ...Termoscanner all’ingresso, distanziamento tra gli ombrelloni, mascherina fino a bordo vasca, prenotazione nella maggiora parte dei casi e poi dati personali, numero di telefono, autocertificazione sul ...