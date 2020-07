Super prezzo Xiaomi Mi Band 5 aspettando l’arrivo in Italia, ma occhio ai dettagli (Di lunedì 13 luglio 2020) L'annuncio dell'arrivo ufficiale di Xiaomi Mi Band 5 in Italia e sul mercato internazionale potrebbe arrivare da qui a pochi giorni. La data da tenere d'occhio è quella del 15 luglio, e da quel momento tutti gli utenti potranno avere comodamente a disposizione le feature del nuovo fitness tracker della compagnia cinese. C'è ovviamente chi, tra le fila degli appassionati di tecnologia, non riesce proprio a resistere alle tentazioni. Ed è proprio a questa tipologia di utenti che è rivolta la possibilità offerta dalle pagine di Amazon, che propongono l'edizione asiatica dello Xiaomi Mi Band 5. Un'occasione unica per testare anticipatamente le potenzialità del dispositivo, approfittando al contempo di un succulento sconto che ne fa crollare ... Leggi su optimagazine

AkibaGamers : Una copia sigillata e super protetta di #SuperMarioBros per #Nintendo è stata battuta all'asta per una cifra davver… - infoitscienza : Super Mario Bros. per il Nintendo originale venduto ad un prezzo pazzesco - l_salviamo : @maxdantoni Difatti, i redditi devono essere aumentati, il prezzo della qualita' di Vita a Milano non è rapportato,… - CouponsSconti : ?? APEMAN TRAWO Action Cam A100S, Touch Screen Nativo 4K/50FPS 20MP WiFi Impermeabile 40M Fotocamera, Avanzato Sens… - PianetaDeals : MINIMO STORICO SUPER PREZZO Philips 223V7QHAB Monitor 22 'LED IPS Full HD, 1920 x 1080, 5 ms, 3 lati senza corni… -

Ultime Notizie dalla rete : Super prezzo Prezzo super scontato per la nuovissima Tesla Model Y Virgilio Motori Very Mobile ha lanciato una nuova offerta con 100 GB ad un prezzo super

L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente lanciato una nuova offerta che prevede nel proprio bundle anche 100 GB di traffico internet ad un prezzo davvero molto conveniente. La promozione in qu ...

Monitor Philips a prezzi fantastici: cornici sottili e ottimi per ogni esigenza

Come se non bastasse, sono disponibili ai migliori prezzi di sempre. Iniziamo dal più economico ... risposta di 4 ms. Ha persino una porta USB-C e vanta un design dal profilo super sottile. Per ...

