Strage di Bologna, i familiari delle vittime: “Atti desecretati? È stata una grande presa in giro, hanno versato solo cartaccia” (Di lunedì 13 luglio 2020) Cartaccia. È così che Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione tra i familiari delle vittime della Strage di Bologna, definisce i documenti versati dai servizi segreti all’archivio di Stato. A chiedere a tutte le amministrazioni competenti di declassificare gli atti sulle stragi italiane tra il 1969 e il 1984 era una direttiva del governo di Matteo Renzi nel 2014. Ma oggi, che si avvicina l’anniversario numero 40 della Strage, quella direttiva è rimasta inapplicata. “Il problema è che poi ci hanno fregato con i versamenti riferiti a quel provvedimento, che sono stati assolutamente insufficienti. Lo abbiamo denunciato negli anni e adesso addirittura abbiamo fatto vedere che le carte sono tutte ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ira di Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980, per la mancata applicazione della direttiva Renzi del 2014 sulla desecretazione degli ...Tanto per mettere le cose in chiaro. E' un attacco diretto alla pista palestinese il manifesto per le celebrazioni per quarant'anni della strage alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980.