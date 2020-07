Strage Bologna, il manifesto dei 40 anni: “Organizzata dalla P2, protetta dai servizi” (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – “Alla faccia della pista palestinese…”. Con queste parole il presidente dei famigliari delle vittime del 2 agosto, Paolo Bolognesi, mostra questa mattina alla stampa il manifesto per il 40esimo anniversario della bomba alla stazione di Bologna. Leggi su dire

BOLOGNA La P2, i Servizi deviati, i terroristi fascisti. Sono i tre «protagonisti» nel manifesto per i 40 anni della Strage del 2 agosto 1980. «La strage è stata organizzata dalla loggia massonica P2, ...

(ANSA) - BOLOGNA, 13 LUG - La P2, i Servizi deviati, i terroristi fascisti. Sono i tre 'protagonisti' nel manifesto per i 40 anni della Strage del 2 agosto 1980. "La strage è stata organizzata dalla ...

