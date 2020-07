Sampdoria: Ramirez salta la sfida con il Cagliari (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - GENOVA, 13 LUG - Gaston Ramirez salterà la sfida col Cagliari in programma mercoledì allo stadio Luigi Ferraris. Il fantasista della Sampdoria è stato colpito alla caviglia sinistra durante il ... Leggi su corrieredellosport

Non poteva che avvenire in Liguria, la regione italiana con la più alta percentuale di anziani. Un dato che si allarga quasi naturalmente alle due squadre di Genova, che hanno come leader due giocator ...Gaston Ramirez salterà la sfida col Cagliari in programma mercoledì allo stadio Luigi Ferraris. Il fantasista della Sampdoria è stato colpito alla caviglia sinistra durante il match con l'Udinese.