Pd, conti 2019 in attivo ma scissione Renzi pesa sulle casse (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma, 13 lug. (Adnkronos) – di Vittorio AmatoI conti del Pd tornano a sorridere. Almeno in parte. Grazie al boom del 2 per mille, stimato oltre 8 milioni di euro, e ai ‘contributi’ di senatori e deputati, pari quasi a 3 milioni di euro. Dopo un 2018 caratterizzato dal segno meno, il 2019 si è chiuso, infatti, con un avanzo di esercizio di quasi 700 mila euro, che ha ridotto la ”consistenza negativa del patrimonio netto a 2 milioni 538mila euro”. Secondo l’ultimo bilancio, relativo al 31 dicembre scorso, il rendiconto finanziario del partito presenta un attivo, per l’esattezza, di 682mila 800 euro, ”dopo aver effettuato ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per 1 milione 110 mila euro”. A pesare sulle casse, ... Leggi su meteoweb.eu

