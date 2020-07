Ostia, spiaggia libera al Canale dei Pescatori: tanti rifiuti ma zero cestini per buttarli. Legambiente: «E’ vergognoso» (Di lunedì 13 luglio 2020) Oltre duemila rifiuti in quattro spiagge, su un’area totale di circa 18 mila metri quadrati. Sono alcune delle cifre dell’indagine Beach Litter di Legambiente nel Lazio. Gli attivisti e le attiviste del cigno verde in regione hanno monitorato i rifiuti su 4 spiagge libere a Anzio, Fondi, Minturno e Roma in occasione della tappa laziale della Goletta Verde 2020. Sono stati raccolti un totale di 2.311 rifiuti su un’area complessiva di 18.187 mq. La plastica è di gran lunga il materiale più frequente, pari al 77,6% del totale dei rifiuti rinvenuti. Il dossier di Legambiente: la spiaggia libera al Canale dei Pescatori a Ostia è la peggiore Il dossier è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

