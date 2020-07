“Ora sono libero!”. Alberto Matano, lo scatto parla chiaro, anzi, chiarissimo (Di lunedì 13 luglio 2020) Il grande Alberto Matano torna sui social: non aveva pubblicato foto su instagram per un po’ l’ex conduttore de La vita in diretta nonché volto popolarissimo del TG1. Ora però la svolta perché qualche ora fa, però, dopo una lunga pausa, è tornato a postare immagini sul suo seguitissimo profilo. L’ultima immagine pubblicata da Alberto su instagram era infatti del 26 giugno, giorno in cui è andata in onda l’ultima puntata de La vita in diretta, chiusasi con la polemica che Lorella Cuccarini ha sollevato accusando il collega di maschilismo. Da quel giorno, fatta eccezione per un post dedicato ad Ennio Morricone nel giorno della sua scomparsa, Alberto Matano non ha più pubblicato foto, fino a ieri, come suddetto. Alla foto visibile in ... Leggi su caffeinamagazine

AlbertoBagnai : Ora sono tranquillo. E voi? - AMorelliMilano : Questa la situazione ora a #Milano, dove tantissimi commercianti e piccoli imprenditori sono ormai allo stremo, sem… - enpaonlus : Sono nove ora i nidi protetti nel Cilento! #evviva Acciaroli: spunta il nono nido di caretta caretta del Cilento,… - callmeismaele : RT @GagliardoneS: Elicotteri, droni, quad, moto d'acqua, polizia ed esercito per braccare un Italiano che faceva il bagno in mare.. Ed ora… - palermodbln : quella che non sta bene ora sono io -

Ultime Notizie dalla rete : “Ora sono Valsabbia Garda Provincia - Gli infiniti mondi, una nuova stagione al Teatro Sociale Valle Sabbia News