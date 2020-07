Neuer intona canzone croata di estrema destra, il manager: “Non capisce il croato” (Di lunedì 13 luglio 2020) Manuel Neuer è stato immortalato mentre, in vacanza in Croazia, intona una canzone croata di estrema destra. Il video, pubblicato sul sito del quotidiano Bild, mostra il portiere del Bayern Monaco in barca a Dubrovnik con diversi amici, tra i quali l’allenatore dei portieri del Bayern, Toni Tapalovic. Il gruppo intona “Lijepa li si” (“Quanto sei bella”), canzone del controverso cantante croato Marko Perkovic, noto come “Thompson”, dal nome del famoso mitra americano. Il cantante è un ammiratore del regime croato nazista degli Ustasha e in questa canzone elenca diverse regioni del Paese alludendo a “Herceg-Bosnia”, repubblica croata della Bosnia mai ... Leggi su sportface

