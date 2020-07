Migranti, non si placano le tensioni in Calabria. Ad Amantea è arrivato l'Esercito (Di lunedì 13 luglio 2020) AGI. - L'Esercito presidia la struttura di Amantea (Cs) nella quale sono ospitati alcuni dei Migranti risultati positivi al Covid-19 dopo lo sbarco avvenuto a Roccella Jonica. Una decisione assunta dopo una riunione tenuta ieri sera nella Prefettura di Cosenza che ha fatto il punto sulle criticità emerse anche a causa della forte protesta di ieri da parte della popolazione. tensioni che non si sono ancora placate e per le quali i cittadini di Amantea hanno annunciato ulteriori azioni, probabilmente già in mattinata con un presidio davanti al Comune. Complessivamente, secondo i dati ufficiali della Protezione civile, sono 26 le persone risultate positive dopo i controlli e, di queste, 13 sono state accolte ad Amantea, 8 a Bova Marina (RC) e 5 a Roccella Jonica (RC) . ... Leggi su agi

EnricoLetta : Davvero?? Oggi record di migranti illegali in ????? Ma quindi #Brexit non è la bacchetta magica? È forse anche questo… - lucianonobili : L'immagine di #Wilders, alleato della #Lega, che mostra il cartello “Neanche un centesimo all'Italia' è - come… - Agenzia_Italia : Non si fermano gli sbarchi di #migranti a #Lampedusa, la #Sicilia chiede lo stato di calamità. - planetpaul65 : RT @SarahConnor_18: Praticamente, riguardo alla questione dei migranti positivi che sbarcano in Italia,emerge che tutto il mondo,tutte le '… - silvano46 : RT @tempoweb: Il #gatto arrostito a #Livorno? Ecco perché non è una fake news VIDEO #13luglio #LeIene #migranti -