Malgioglio attaccato al parco, scivola e finisce nel laghetto: come sta (Di lunedì 13 luglio 2020) Cristiano Malgioglio è in vacanza in Salento e ha deciso di condividere con i propri follower un video in cui si mostra alle prese con delle oche. Cristiano Malgioglio e le oche Attraverso un post su Instagram Cristiano Malgioglio ha voluto condividere un video in cui si vede il noto cantautore alle prese con delle … L'articolo Malgioglio attaccato al parco, scivola e finisce nel laghetto: come sta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Federica_the : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… - flamanc24 : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… - sonfattacosi : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… - silviodifede : Oche assassine ?@SmilingEars? - Magic_Charly : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… -