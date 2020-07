Linea dura di Conte su Autostrade. Si prepara un braccio di ferro in Cdm (Di lunedì 13 luglio 2020) AGI - Ci sarà un informativa in Cdm, in modo che "tutti i ministri possano essere a conoscenza del dossier". Non basta un decreto interministeriale firmato dal dicastero dei Trasporti e dal Mef, il premier Conte vuole un coinvolgimento di tutto il governo. In caso di revoca si dovrebbe procedere con il commissariamento e con un decreto legge che poi approderebbe in Parlamento. Il rischio che il governo possa spaccarsi (sia in Cdm che in Parlamento) è dietro l'angolo anche se la decisione finale non arriverà martedì. Anche il ministro De Micheli dovrebbe portare in Cdm una relazione, prefigurando le due strade, una che prevede la revoca e l'altra no, indicando quali potrebbero essere le conseguenze delle decisioni da prendere. Fonti parlamentari del Pd sottoLineano che a questo punto deve essere il premier ... Leggi su agi

Daniele_Manca : Lo sguardo dal ponte.: se il governo scegliesse la linea dura che piace ai 5S, oltre a dare un messaggio agli inves… - repubblica : Oggi su Rep: ?? “Lo Stato non sarà socio di Benetton”. Linea dura di Conte su Autostrade [di ANNALISA CUZZOCREA e GI… - tg2rai : Linea dura del premier #Conte su revoca concessioni autostradali: 'Lo Stato non può essere socio di chi prende in g… - MoniShantiRani : RT @Keynesblog: Oggi la Borsa è salita e lo spread è sceso. Pure i mercati promuovono la linea dura del governo su #Autostrade. A bocciarla… - fisco24_info : Linea dura di Conte su Autostrade. Si prepara un braccio di ferro in Cdm: AGI - Ci sarà un informativa in Cdm, in m… -