La storia di Luisa: “Mio figlio in affido da otto anni, per Ctu io border line. Ma mai fatto test” (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – “Vedo mio figlio ogni 15 giorni per due ore in uno spazio neutro. La settimana che non lo incontro posso chiamarlo, ma in viva voce per 15 minuti al massimo. Ho fatto richiesta per potergli dare la buonanotte, ma mi è stato negato e posso chiamarlo solo alle sei di pomeriggio”. Luisa (nome di fantasia) è una mamma di Trento di 30 anni, che ha promesso a suo figlio – che oggi ha 11 anni e “vive da 8 anni e mezzo con una famiglia affidataria che 3 anni fa si è proposta nel procedimento e ne ha richiesto l’adozione, che poi non è stata accettata” – che lo riporterà a casa. Ricordiamo che l’istituto dell’affido, di norma, è di 24 mesi con possibile proroga. Luisa ha avuto questo figlio a 18 anni e una Ctu “fatta senza test che l’ha considerata border line” le ha strappato suo figlio a 6 mesi. Diagnosi “che tutti gli specialisti successivi hanno sconfessato”, ha ricordato l’avvocata Donatella Bussolati, del Foro di Milano, esperta di diritto minorile e di famiglia e mediatrice familiare che questo caso, come altri simili, ha segnalato alla redazione DireDonne. Leggi su dire

