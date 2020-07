Inter-Torino, le formazioni ufficiali (Di lunedì 13 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Torino, gara valida per la trentaduesima giornata di serie A in programma alle 21:45: Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro. All. Conte. Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Ola Aina, Ansaldi; Verdi; Belotti. All. Longo. FOTO: Twitter ufficiale Inter L'articolo Inter-Torino, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

