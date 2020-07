Inter-Torino, Conte: “Rimanere? Io ho iniziato un progetto, ma non voglio essere di troppo” (Di martedì 14 luglio 2020) “Sono stato chiamato all’Inter per un progetto triennale, cercando di riportarla a essere competitiva per vincere. Ci vuole del tempo, anche se è vero che molte altre volte ho portato squadre subito alla vittoria: sono arrivato all’Inter con tanto entusiasmo, penso che la società abbia fiducia nei miei confronti. Ho iniziato un progetto che ha la durata di tre anni. Il presidente può anche allungarmi il contratto o mandarmi via se non sono soddisfatti di me: io sono Contento di lavorare qui, al tempo stesso sono anche una persona che non vuole essere di troppo”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter Antonio Conte al termine della vittoria contro il ... Leggi su sportface

