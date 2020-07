Il «Safari» contro Lgbt e antifascisti dei Nazkorp (Di martedì 14 luglio 2020) Tornano le scorribande neofasciste in Ucraina. Nazkorp, il braccio politico del battaglione Azov tristemente famoso per le sue attività criminali durante la guerra nel Donbass, ha lanciato due settimane fa, l’iniziativa «Safari-Ukraine» intesa a terrorizzare chiunque condivida i valori della democrazia, dei diritti civili e dell’uguaglianza. In un lugubre video di presentazione della «campagna d’estate» di Nazkorp, un gruppo di neofascisti con in braccio fucili a canna lunga per il bracconaggio, in testa cappelli a falda larga tipo Chamylo e … Continua L'articolo Il «Safari» contro Lgbt e antifascisti dei Nazkorp proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

