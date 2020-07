Furto al bar-tabacchi di Vallesaccarda, malviventi in fuga col bottino (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVallesaccarda (Av) – Questa notte è stato perpetrato un Furto all’interno di un bar-tabacchi ubicato in una stazione di servizio di Vallesaccarda. I ladri, dopo aver danneggiato una porta, si sono introdotti nell’esercizio e rubato sigarette e biglietti “gratta e vinci”. In corso di quantificazione il bottino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. Indagini in corso. L'articolo Furto al bar-tabacchi di Vallesaccarda, malviventi in fuga col bottino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Nuovo furto in un bar tabacchi a Telese : misero il bottino Tempo di lettura: < 1 minuto Telese Terme (Bn) – Nuovo furto in un bar tabacchi la notte scorsa in via Roma a Telese Terme. È accaduto circa alle 4 di questa notte. Ignoti dopo aver forzato la porta d'entrata e rotto ...

Ancora un furto in un bar tabacchi : rubati gratta e vinci per un valore di mille euro Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola – Nuovo furto in un bar tabacchi nel Sannio. E' accaduto a Limatola ieri notte e il titolare ha denunciato l'accaduto questa mattina. Ignoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si ...

Nuovo furto in un bar tabacchi : rubati incasso e sigarette Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio – Nuovo furto questa notte intorno alle ore 2 in un bar tabacchi di via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio. I malviventi hanno portato via sigarette, e l'incasso, ...

Birre, bibite, gelati e patatine oltre alle offerte lasciate dai clienti per il gattile. E' stato magro il bottino dei ladri che venerdì notte hanno aspettato che gli ultimi avventori lasciassero il l ...

