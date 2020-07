Francia, arrestato pedofilo: “E’ uno dei 10 più pericolosi al mondo” (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma, 13 lug – Uno dei dieci pedofili più pericolosi al mondo è stato individuato e arrestato in Francia. Si tratta di un 40enne sospettato di gestire diversi siti del darknet che consentivano a “migliaia di internauti nel mondo di avere accesso a foto e video di carattere pedopornografico” . E’ stato “identificato come uno dei dieci obiettivi prioritari mondiali”, ha spiegato Frédérique Porterie, procuratore della Repubblica di Bordeaux in una nota in cui ha annunciato l’arresto dell’uomo di cittadinanza francese. Crimini indicibili Il pedofilo è stato fermato nella regione della Gironde dalle forze dell’ordine transalpine, nello specifico dagli agenti dell’Ufficio Centrale per la Repressione delle Violenze alle persone che ... Leggi su ilprimatonazionale

