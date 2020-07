Elisa di Rivombrosa, Quinta Puntata: Fabrizio in Gravi Condizioni! (Di lunedì 13 luglio 2020) Elisa di Rivombrosa, trama Quinta Puntata: dopo la caduta del torrente Fabrizio rischia la vita, ma Elisa lo accudisce e si avvicina molto a lui. Angelo è su tutte le furie per via del matrimonio saltato… Va avanti Elisa di Rivombrosa che adesso viene nuovamente trasmessa da Canale 5 tutte le settimane. In questa Quinta Puntata non mancano i momenti sconvolgenti, soprattutto legati al ritrovamento di Fabrizio dopo la sua caduta nel torrente. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Elisa di Rivombrosa: dove eravamo rimasti Elisa esce dal carcere e nel frattempo Fabrizio legge ... Leggi su uominiedonnenews

