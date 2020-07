È in arrivo la docuserie sulle Spice Girls (finalmente) (Di lunedì 13 luglio 2020) (Foto: Wikipedia)Ebbene sì, stanno per tornare. I fan delle Spice Girls non si devono illudere troppo, però. Dopo che il tour del 2019 ha riunito quattro dei cinque membri della band originale in una serie di concerti sold out nel Regno Unito, non si tratta di un nuovo progetto musicale, eppure sarà comunque un modo per celebrare la girlband più apprezzata della storia della musica. La rete britannica Channel 4, infatti, ha commissionato alla casa produttrice 72 Films una docuserie che per ora ha il titolo (di lavorazione) Girl Powered: The Spice Girls. A realizzarla: Rob Coldstream e Clare Cameron, filmmaker già dietro al fenomenale documentario Jade: The Reality Star Who Changed Britain. Gli episodi che comporranno la serie attingeranno da un consistente ... Leggi su wired

