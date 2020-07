Daydreamer Anticipazioni 14 luglio 2020: Can brucia di gelosia mentre Nihat... (Di lunedì 13 luglio 2020) Scopriamo le Anticipazioni della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Nella Puntata del 14 luglio 2020 Nihat si lancia nel business delle kofke vegane mentre Can brucia di gelosia. Ecco cosa succederà nell'Episodio su Canale5. Leggi su comingsoon

infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni puntata 13 luglio:la gelosia di Can e gli intrighi di Aylin - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni puntate dal 20 al 24 luglio 2020 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 20 – 24 luglio: Sanem rischia di essere licenziata da Can, ecco perché - infoitcultura : Anticipazioni DayDreamer: puntate prossima settimana, 13-17 luglio - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni: Sanem scopre che Leyla ama Emre -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Anticipazioni

Adesso non hai davvero più nessuna scusa per non seguire le puntate di Daydreamer – Le ali del sogno! Continua a leggere le anticipazioni turche di Daydreamer-Le ali del sogno!Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 13 luglio 2020? Ecco tutto quello che c’è ...