Coronavirus, le notizie della notte – Gli avvisi di Fauci sulla nuova ondata di casi irritano la Casa Bianca: fango sull’esperto, più popolare di Trump. In Catalogna 8 comuni in lockdown (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (12 luglio)USA EPA/CRISTOBAL HERRERA Gente passeggia con la mascherina sulla Lincoln Road a Miami Beach, in FloridaDopo quattro giorni sopra quota 60 mila contagi di Coronavirus, gli Stati Uniti registrano un’altra pesante giornata per il bilancio della pandemia che si è aggravato con altre 59.747 infezioni nelle ultime 24 ore. Secondo l’aggiornamento quotidiano della Johns Hopkins University, gli Usa contano in totale 3,3 milioni di casi, mentre resta ancora relativamente contenuto rispetto alle scorse settimane l’incremento dei decessi, con 442 nuovi morti in n giorno, per un totale di 135.171. Il dato più allarmante arriva dalla Florida, che registra il nuovo record di 15.299 contagi in un giorno, ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Lo sfogo di un infermiere su Fb: il virus 'sta ancora infettando. Facciamo finta non esista, ma non è così'. Il pos… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Risalgono i contagi in 24 ore, 234 nuovi casi. Nove le vittime, di cui 8 in Lombardia. Molti positivi… - Agenzia_Ansa : Spunta l'ipotesi di prorogare lo stato di emergenza per la lotta al #Coronavirus al 31 ottobre anziché al 31 dicemb… - fisco24_info : Coronavirus mondo: Usa, altri 59.750 contagi in un giorno - AsiaNewsIT : Coronavirus: è morto mons. Moses Costa, arcivescovo di Chittagong -