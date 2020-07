Classifica Censis, atenei napoletani tra i peggiori (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’analisi del Censis sul sistema universitario italiano non premia il capoluogo campano. Stangata per le università napoletane. La ricerca, articolata su più fronti dalle condizioni della struttura fino ai servizi offerti dall’Ateneo non premia la città di Napoli. Molto male per le università napoletane tra le ultime nei dati dell’istituto socio-economico. Non sono, infatti, positive le notizie che arrivano dalla Classifica del Censis sulle Università del bel Paese. L’Università Federico II si Classifica in ultima posizione nella categoria “Mega” dove sono inseriti gli atenei italiani con oltre 40mila iscritti, con un punteggio di 72.7. Non va meglio per l’Università ... Leggi su anteprima24

UniLUISS : Luiss si posiziona al primo posto nella classifica “Medi atenei non statali” realizzata da @FonteCensis. Un grande… - ottopagine : Università d'Italia, Unisa svetta nella classifica Censis #Fisciano - FonteCensis : RT @unipr: #unipr terza tra i grandi #atenei nella #classifica #censis delle #università italiane. Prima nelle #strutture. Vi aspettiamo a… - unipr : #unipr terza tra i grandi #atenei nella #classifica #censis delle #università italiane. Prima nelle #strutture. Vi… - pierluigiLance1 : RT @marcodimaio: Ancora una volta @UniboMagazine si conferma la migliore in Italia ponendosi al vertice della classifica #Censis. E ci piac… -