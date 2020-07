Chiamami col tuo nome, confermato il sequel: parla il regista Luca Guadagnino (Di lunedì 13 luglio 2020) confermato il sequel di Chiamami col tuo nome. Luca Guadagnino, dopo la prima pellicola di estremo successo, ha anticipato la possibilità di proseguire l’appassionante storia di Elio e Oliver: “Ho trovato una storia, spero di scriverla presto”. Chiamami col tuo nome, confermato il sequel Lo chiamerei più un secondo capitolo, un nuovo capitolo, una seconda... L'articolo Chiamami col tuo nome, confermato il sequel: parla il regista Luca Guadagnino proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Proudlamb : @mrtnlkj Team chiamami col mio nome che se mi chiami amo TI LANCIO UNA SCARPA - blogtivvu : Chiamami col tuo nome, confermato il sequel: parla Luca Guadagnino - tempvsta : NO RAGA UNA MIA AMICA MI HA REGALATO IL LIBRO DI CHIAMAMI COL TUO NOME A CASO LA AMO - elisa24102 : @eniiolucherini @AdrianaCioci No no, chiamami col mio nome vero, mi garba di piu??buona serata Enio , grazie per tutto???? - yaoitalia_it : RT @gayit: Luca Guadadnino conferma il sequel di Chiamami col Tuo Nome: 'Ho trovato una storia, spero di scriverla presto' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamami col Luca Guadadnino conferma il sequel di Chiamami col Tuo Nome: “Ho trovato una storia, spero di scriverla presto” Gay.it Chiamami col tuo nome, confermato il sequel: parla il regista Luca Guadagnino

Lo chiamerei più un secondo capitolo, un nuovo capitolo, una seconda parte o qualcosa del genere. Amo questi personaggi e amo quegli attori. L’eredità del film, e l’apprezzamento ricevuto, mi hanno fa ...

"Awesome", nuovo singolo dei Milano 84

ROMA, 13 LUG - S'intitola "Awesome" il nuovo singolo estivo firmato Milano 84, il progetto musicale italo- pop di Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini. "Awesome" suona come gli anni' 80 più romantici in u ...

Lo chiamerei più un secondo capitolo, un nuovo capitolo, una seconda parte o qualcosa del genere. Amo questi personaggi e amo quegli attori. L’eredità del film, e l’apprezzamento ricevuto, mi hanno fa ...ROMA, 13 LUG - S'intitola "Awesome" il nuovo singolo estivo firmato Milano 84, il progetto musicale italo- pop di Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini. "Awesome" suona come gli anni' 80 più romantici in u ...