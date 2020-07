Calenda vede Azzolina saltare la coda al check-in e la attacca su Twitter (Di lunedì 13 luglio 2020) Il leader di Azione Carlo Calenda è tornato ad attaccare la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina su vari social network. Secondo un tweet di Calenda pubblicato domenica sera, mentre quest’ultimo si trovava in aeroporto (non ha detto quale), avrebbe assistito alla scena di Lucia Azzolina saltare check in e fila prima di imbarcarsi su un aereo. Calenda ha criticato i presunti trattamenti preferenziali della Ministra ironizzando sul fatto che, nonostante il leader sia spesso associato alle “vecchie élite”, non sia mai salito su un aereo prima dell’inizio dell’imbarco. Sono stato al Governo 5 anni. Mai, dicasi mai, sono salito su un aereo prima dell’inizio dell’imbarco saltando file e ... Leggi su giornalettismo

