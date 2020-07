Brozovic, maxi multa in arrivo e il futuro è incerto: l’Inter ascolterà le offerte (Di lunedì 13 luglio 2020) Secondo La Gazzetta dello Sport è in bilico il futuro di Marcelo Brozovic: l’Inter ascolterà le offerte per il croato Come se non bastassero gli scarsi risultati in campo, l’Inter deve fronteggiare anche qualche rogna extra-campo. Nella serata di venerdì Marcelo Brozovic è stato pizzicato dalle forze dell’ordine con un tasso alcolemico sopra il consentito dopo che con la sua Rolls Royce aveva bruciato un rosso. Patente sospesa e maxi multa da parte dell’Inter in arrivo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Brozovic era regolarmente ad Appiano e oggi sarà altrettanto regolarmente in campo. La serie di indisponibilità a centrocampo lo rende nel presente ancora più fondamentale di ... Leggi su calcionews24

