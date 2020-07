Borriello continua a fare strage di cuori, è il turno della Pellegrinelli? (Di lunedì 13 luglio 2020) ... ma per ora Marco e Marica hanno parlato di una semplice amicizia, anche se lui recentemente ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport di desiderare una compagna fissa e dei figli: 'Per anni ho pensato ... Leggi su rumors

zazoomblog : Borriello continua a fare strage di cuori è il turno della Pellegrinelli? - #Borriello #continua #strage #cuori -

Ultime Notizie dalla rete : Borriello continua

L’avevamo lasciata in atteggiamenti passionali con il bel modello Paul Ferrari, ora la ritroviamo insieme all’ex calciatore Marco Borriello: l’estate di Marica Pellegrinelli continua a regalare sorpre ...Continuano gli avvistamenti di Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, in compagnia di altri uomini. Nei giorni scorsi la donna è stata beccata in compagnia di Marco Borriello. L’avevamo l ...