Bollettino oggi 13 luglio: contagi, morti, guariti e numeri regione per regione (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus, regione per regione, aggiornato a lunedì 13 luglio. Anche in questo pomeriggio il Ministero della Salute ha divulgato il Bollettino nazionale, comunicando i nuovi casi di contagio, le morti, i guariti ed i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. oggi si registrano 169 nuovi contagi, 13 morti, 178 guariti, 24 malati in meno, 23.933 tamponi, 65 terapie intensive (3 in meno). ECCO LA TABELLA, regione PER regione, AGGIORNATA A LUNEDI 13 luglio Leggi su sportface

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: altri 9 morti, 8 in Lombardia - paolorm2012 : Coronavirus Italia, ultime news. Il bollettino: 169 nuovi casi e 13 morti in 24 ore. LIVE | Sky TG24 - ilsussidiario : #Bollettino di #MinisteroSalute con i #dati di #coronavirus di oggi 13 Luglio - StraNotizie : Coronavirus, il bollettino di oggi 13 luglio: 169 nuovi casi, 13 i morti -