Anche OnePlus Nord Lite in uscita: più economico, ma con 5G (Di lunedì 13 luglio 2020) Ormai lo saprete in molti, OnePlus Nord verrà presentato in via ufficiale a breve, con il prossimo 21 luglio scelto per alzare finalmente il sipario sul prossimo smartphone della compagnia. Il tutto naturalmente grazie ad un evento virtuale in realtà aumentata, per adattarsi ai tempi straordinari che stiamo vivendo in questo movimentato 2020. Come spesso accade per i device più attesi, Anche in questo caso indiscrezioni e leak ci hanno permesso di scoprire prima del tempo le presunte specifiche tecniche del prodotto, trapelate online la scorsa settimana - se curiosi, potete recuperare in questo nostro articolo dedicato. OnePlus Nord Lite, nuovo smartphone lowcost in uscita? Una scia di rumor che prosegue Anche in data ... Leggi su optimagazine

