Addio al partigiano "Geppe": scomparso a Cagliari a 96 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Nino Garau ha combattuto nel Modenese e, alla guida di una brigata di partigiani ha liberato il paese di Spilamberto Leggi su repubblica

È scomparso a Cagliari Nino Garau, uno degli ultimi partigiani sardi ancora in vita. Aveva 96 anni, ai tempi della lotta nella seconda guerra mondiale era conosciuto come comandante Geppe. Ha combattu ...