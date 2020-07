Aboubakar Soumahoro vuole querelare Matteo Salvini per l’aggiunta dei bonghi nel video del suo discorso (Di lunedì 13 luglio 2020) “Piantala con ‘sti bonghi, non siamo mica in Africa” cantavano Elio e Le Storie Tese in Parco Sempione. Più modestamente, la pagina facebook di Matteo Salvini utilizza invece il suono dei bonghi per accompagnare le parole di Aboubakar Sohumahoro allo scopo di deriderlo. E lui su Twitter annuncia che porterà il Capitano in tribunale: “#Salvini, è sconcertante che un Senatore silenzi, con dei bonghi, il grido di dolore di invisibili: Whirlpool, ILVA, Alitalia, musica, spettacolo, scuola, riders, braccianti, senza casa, disabili. La manipolazione inganna e rende invisibili gli invisibili. CI VEDREMO IN TRIBUNALE”. La pietra dello scandalo è l’intervento di Soumahoro nel corso degli Stati ... Leggi su nextquotidiano

