Super Mario Bros. da record: una copia NES sigillata è stata venduta all'asta per 114.000 dollari (Di domenica 12 luglio 2020) Quanto valgono i videogiochi d'annata? Molto. Quando valgono se sono ancora sigillati e protetti dal cellophane originale? Molto di più. Quanto può valere l'originale Super Mario Bros. per NES se rispetta le sopracitate condizioni? Moltissimo.Pochi giorni fa, lo scorso 10 luglio 2020, durante un'asta pubblica tenuta dalla popolare agenzia Heritage Auctions, specializzata proprio in vendite tramite aste, ha battuto una copia di Super Mario Bros. per NES, tenuta in condizioni perfette, con tanto di plastica e sigilli, vendendola alla clamorosa cifra di 114mila dollari.La cartuccia del 1985 ha ricevuto ben 29 offerte, ma alla fine è riuscito a diventare il videogioco più costoso mai venduto al ... Leggi su eurogamer

