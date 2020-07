Serie A: Udinese – Lazio, in Tv e formazioni (Di domenica 12 luglio 2020) Udinese – Lazio è una delle gare in programma per la trentatreesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno come obiettivo la vittoria, anche perchè devono guadagnare punti importanti per la classifica. L’Udinese ha bisogno di punti perchè vuole allontanarsi dalla zona bassa della classifica; ora occupa la quattordicesima posizione con 35 punti.I biancocelesti devono cercare di interrompere la scia negativa che ha caratterizzato le loro ultime partite: rispetto infatti alla prima parte del campionato, la Lazio sembra essere un’altra squadra. Lo scudetto è quasi diventato un miraggio: i capitolini si trovano sì al secondo posto ma sono a meno 8 dalla Juve che continua ad ottenere risultati. Udinese – ... Leggi su sport.periodicodaily

