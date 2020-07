Rialto By The River – Cattive Compagnie, teatro e musica a sostegno del Rialto il 15 luglio al Teatro India (Di domenica 12 luglio 2020) VERSO IL RITORNO STAGIONE ESTIVA 2020 DEL Teatro DI ROMA Mercoledì 15 luglio (ore 20.45) al Teatro India Serata – evento con interventi teatrali e musicali di artisti e artiste a sostegno del Rialto Ivan Talarico, Elvira Frosini e Daniele Timpano, Lucia Calamaro e Simona Senzacqua, Daria Deflorian, Ascanio Celestini e Lucio Leoni Rialto BY THE River Cattive Compagnie Biglietti: posto unico 5€ Mercoledì 15 ... Leggi su romadailynews

van_taesthetic : RT @van_taesthetic: Giovanni Grubacs {Italian, 1830 - 1919) The Rialto Bridge, oil on panel -

Tragedia di Farra, il sedicenne in scooter senza alcol né droghe

L’incidente in Vespa era costato la vita a Vittoria, 14 anni. Esito negativo degli esami sul ragazzo ferito, resta l’unica fatale imprudenza: il mancato uso del casco FARRA DI SOLIGO. Sono negativi gl ...

FINO A QUANDO? di Germano Zennaro [concorso letterario]

Isabel, seduta sui gradini della chiesa con il mento appoggiato sul palmo delle mani, guarda fissa l’acqua del canale leggermente increspata da un po’ di brezza, ma praticamente ferma. Facciate di pal ...

